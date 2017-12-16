  • Iнвестиції в Україну

    Вступ Для того щоб підтримати економіку держави та надати розвитку різним галузям промисловості потрібні іноземні інвестиції. Але на сьогоднішній день потік іноземніх прямих інвестиції в […]

  • Особенности обновления кухонной мебели

    В кухне чаще всего возникает необходимость ремонта мебели. Причин тому немало: сложный микроклимат, температурные перепады, интенсивная эксплуатация. И обновление кухонной мебели требует грамотного подхода, опыта […]

  • Преимущества использования промышленных электрических плит

    Практически каждому предпринимателю, занимающемуся ресторанным бизнесом, известно, что на кухонном пространстве должно быть установлено качественное оборудование. К выбору промышленной электрической плиты нужно отнестись максимально серьезно. […]

Мебель для дачи

Где купить хорошую мебель для ванной

25.10.2017 0

Организовать уютную обстановку в собственном доме под силу всем желающим. Основная цель – осознанно подойти к теме создания интерьера и приобретение мебели. Не маловажную атмосферу […]

Строительство дачи

Преимущества натяжных потолков

21.11.2017 0

Современные натяжные потолки представляют собой систему, состоящую из ПВХ-пленки или ПВХ-ткани (полиэфирной), которая растягивается и зажимается в специальную пластиковую или алюминиевую дорожку, установленную на первичном […]

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